Участники БДСМ-вечеринки извинились перед уволенным директором

Участники скандала, связанного с БДСМ-вечеринкой в школе во Владивостоке, извинились перед уволенным директором. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам директрисы, выпускники, устроившие эту вечеринку, приходили к ней с извинениями. Кроме того, школьники просили ее остаться в школе, однако она все равно решила уйти. Женщина призналась, что не знает, как сложится ее судьба в будущем.

«Дорабатываю до 7-го числа июня», — добавила директриса.

Она рассказала, что выпускники не думали, что шалость приведет к серьезным последствиям. Директор заявила, что выпускники опозорили школу, которой она руководит.

Ранее сообщалось, что директор школы рассказала о последствиях БДСМ-вечеринки для выпускников.