Директор школы рассказала о последствиях БДСМ-вечеринки для выпускников

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Директор школы во Владивостоке, где выпускники появились в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского, Галина Пугина рассказала о последствиях произошедшего для выпускников. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, за эту акцию никто из учеников не был отчислен.

Пугина добавила, что десятиклассника, распылившего огнетушитель, не исключат. С ним лишь провели разъяснительную беседу.

Она также прокомментировала действия ученицы, которая надела полицейскую форму.

«Она купила эти погоны в магазине. Все везде доступно. И они не понимают, что это плохо», — уточнила Пугина.

Она отметила, что пока остается на своем посту, но не знает, чем займется дальше. Помимо этого, она поблагодарила всех, кто заступается за школьников и администрацию школы.

Ранее сообщалось, что родители участницы БДСМ-вечеринки выпускников заплатят штраф.