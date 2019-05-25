Директор школы рассказала о последствиях БДСМ-вечеринки для выпускников
Директор школы во Владивостоке, где выпускники появились в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского, Галина Пугина рассказала о последствиях произошедшего для выпускников. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По ее словам, за эту акцию никто из учеников не был отчислен.
Пугина добавила, что десятиклассника, распылившего огнетушитель, не исключат. С ним лишь провели разъяснительную беседу.
Она также прокомментировала действия ученицы, которая надела полицейскую форму.
«Она купила эти погоны в магазине. Все везде доступно. И они не понимают, что это плохо», — уточнила Пугина.
Она отметила, что пока остается на своем посту, но не знает, чем займется дальше. Помимо этого, она поблагодарила всех, кто заступается за школьников и администрацию школы.
Ранее сообщалось, что родители участницы БДСМ-вечеринки выпускников заплатят штраф.