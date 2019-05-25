Стали известны подробности взрыва в Лионе

Появились первые подробности взрыва в французском Лионе. О них сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Как выяснилось, накануне, 24 мая, взрыв произошел из-за того, что был подброшен заминированный чемодан, взорвать который можно было дистанционно.

Телеканал отмечает, что в найденном чемодане находились различные поражающие элементы и система дистанционного управления.

Ранее сообщалось, что взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора».

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.