Дельфинарий сгорел в Крыму

В севастопольском дельфинарии в Крыму пожар уничтожил часть здания. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, огонь почти разрушил крышу дельфинария, часть инфраструктуры, а также пострадали сувенирные магазины.

По предварительным данным, пожар произошел утром 25 мая, в районе 7.00. Причины пожара пока не известны.

Животные не пострадали, хотя они находились в 10-ти метрах от очага возгорания, уточняет агентство.

В настоящее время пожар уже устранен. К работе преступили сотрудники правоохранительных органов и следователи. Они выясняют причину возникновения пожара.