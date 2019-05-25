Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Токио

Рядом с Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает NHK News в твиттере.

Как отмечается, эпицентр земных толчков специалисты зарегистрировали в южной части полуострова Босо.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 40 км, однако жители могли чувствовать легкие толчки, уточняет издание.

В настоящее время нет данных о пострадавших в результате землетрясения.

Ранее сообщалось, что два землетрясения за ночь произошли в Дагестане.