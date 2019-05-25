Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Токио
Рядом с Токио было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает NHK News в твиттере.
Как отмечается, эпицентр земных толчков специалисты зарегистрировали в южной части полуострова Босо.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 40 км, однако жители могли чувствовать легкие толчки, уточняет издание.
В настоящее время нет данных о пострадавших в результате землетрясения.
Ранее сообщалось, что два землетрясения за ночь произошли в Дагестане.
午後３時20分ごろ、千葉県で震度５弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) 25 мая 2019 г.
地震発生時の千葉市、木更津市の映像です。https://t.co/ptDDrJQEUs#nhk_news pic.twitter.com/XM3uuyRpaA