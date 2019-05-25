Самолет упал в океан у берегов Флориды

В Атлантическом океане у побережья Флориды упал небольшой самолет. Об этом сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в твиттере.

По последним данным, в результате крушения самолета погиб один человек. По предварительным сведениям, в самолете находился только пилот.

Как отмечается, небольшой лайнер выполнял рейс Иллинойс — Флорида.

В ФАУ добавили, что самолет перестал выходить на связь за час до крушения.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при крушении частного самолета.