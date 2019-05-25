Российские моряки возвращаются на родину спустя почти год на арестованном в Стамбуле судне
Российское генконсульство в Стамбуле проинформировало о возвращении шести российских моряков на родину спустя почти год после ареста судна Streamline. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.
Судно Streamline с моряками России на борту шло из Ростова в Стамбул на ремонт и было арестовано в августе прошлого года из-за долгов собственника.
«Шесть российских моряков, находившихся фактически в плену почти год на сухогрузе «Стримлайн», 24 мая наконец-то смогли сойти на берег и отправиться на родину», — говорится в заявлении.
Уточняется, что моряки стали заложниками судебного разбирательства между двумя хозяйствующими субъектами Турции, которые претендовали на право владения кораблем.
Ранее капитан задержанного в Стамбуле российского судна пригрозил перекрыть Босфор.