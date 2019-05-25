Родители участницы БДСМ-вечеринки выпускников заплатят штраф
В российском управлении МВД по Приморскому краю проинформировали о том, что родители школьницы, пришедшей на выпускной в полицейской форме, будут оштрафованы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором появляются выпускники школы во Владивостоке в БДСМ-костюмах и одна девушка в форме полицейского. В ведомстве напомнили, что за ношение формы российских правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
«Будут оштрафованы ее родители», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, как наказали участницу БДСМ-вечеринки выпускников.