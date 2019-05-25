Взрыв в Лионе мог быть результатом «террористического сговора»

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ завила, что после взрыва в Лионе парижская прокуратура рассматривает версию «террористического сговора». Об этом сообщает BFM TV.

По ее словам, еще слишком рано говорить о теракте.

«Он (ответственный за борьбу с терроризмом в прокуратуре Парижа. — Газета.Ru) начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции», — сказала Беллубэ.

Она добавила, что по результатам расследования можно будет классифицировать произошедшее.

Ранее был опубликован снимок возможного виновника взрыва в Лионе.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.