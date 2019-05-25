Жильцов загоревшегося дома в Москве пришлось эвакуировать

В столичном МЧС проинформировали о возгорании кровли жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о здании по адресу 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.7. О возгорании стало известно около 23.32.

«По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания составила 500 кв. м, жильцы здания были эвакуированы на улицу.

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