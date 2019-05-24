Взрыв в Лионе будет расследовать антитеррористическая прокуратура

Расследование взрыва в центре французского Лиона передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры. Об этом сообщает BFM TV.

Отмечается, что сначала расследование дела поручили судебной полиции Лиона, однако в 19.00 (20.00 мск) дело передали подразделению по борьбе с терроризмом.

Взрыв у булочной в центре Лиона произошел вечером 24 мая. По данным французских СМИ, неизвестный, проезжая мимо пекарни на велосипеде, бросил на дорогу сверток, который спустя две минуты взорвался. В результате происшествия пострадали не менее десяти человек.

Ранее сообщалось о восьмерых пострадавших, в числе которых есть дети.