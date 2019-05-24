В ЛНР рассказали, сколько человек обратились за паспортами РФ

На выдачу российских паспортов в самопровозглашенной Луганской народной республике в течение месяца пришло около двух тысяч человек, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева.

Пункты выдачи российских паспортов в ЛНР открылись месяц назад.

«На 24 мая 2019 года порядка двух тысяч граждан Луганской народной республики подали документы на оформление гражданства Российской Федерации», — рассказал Параскеев.

Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что получить российские паспорта в ДНР пришли около 300 тыс человек.