Неуклюжий наркодилер попался во время операции на гениталиях

Мужчина из штата Вашингтон, хранивший наркотики в крупных размерах, был пойман полицией из-за огнестрельного ранения, которое он случайно получил в область гениталий, об этом сообщает Fox News.

Во время того, как 27-летний Кэмерон Джеффри Уилсон находился дома, пистолет, лежавший в кармане его куртки случайно сработал, и пуля попала прямо в пах. Мужчина немедленно отправился в больницу, где во время операции из его ануса выпал пакет с марихуаной. Прибывшая полиция обнаружила в машине Кэмерона пакет с наркотиками, который находился в окровавленных джинсах американца. Во время повторных полицейских обысков в анусе мужчины был найден еще один пакет с марихуаной.

Перед тем, как отправиться в больницу, Уилсон отдал пистолет своей девушке для того, чтобы она спрятала улику, а также всячески уговаривал ее не сотрудничать со следствием по своему делу.

Ранее Уилсон уже был осужден на 13 лет. Теперь ему грозят обвинения в хранении наркотиков и огнестрельного оружия. Ондолжен предстать перед судом 18 июня.

Ранее сообщалось, что преступник пообещал сдаться полиции за лайки в социальных сетях.