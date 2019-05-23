В Астрахани задержаны планировавшие взрывы радикалы

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о том, что в Астрахани были задержаны три члена праворадикальной группы, которые намеревались устроить нападения с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным ФСБ, задержанные занимались пропагандой националистической идеологии, привлекали новых участников группы, проводили тренировки, а также создавали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства.

«Преступная деятельность… была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера», — говорится в сообщении.

Ранее полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей.