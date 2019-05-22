У одной из сестер Хачатурян выявили расстройство психики

У старшей сестры Крестины Хачатурян, которую, как и других сестер, обвиняют в убийстве своего отца, выявили расстройство психики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

По словам адвоката, у старшей сестры выявили расстройство на почве домогательств и издевательств. Он отметил, что это доказывают результаты психиатрической экспертизы.

Адвокат добавил, что теперь Кристину должны признать потерпевшей, а против ее отца посмертно возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что выявлено расстройство личности у убитого сестрами Хачатурян отца.

Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.