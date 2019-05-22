Учителя математики приговорили к 6 годам тюрьмы за хранение взрывчатки

Американского учителя математики приговорили к почти шести годам заключения за то, что он хранил взрывчатку в квартире в Бронксе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным суда, учитель математики платил школьникам за то, чтобы они помогали ему собирать взрывчатый порошок.

Как отмечается, одна из учениц сдала его сотрудникам полиции. Учитель признал себя виновным.

В настоящее время пока неизвестно, как учитель математики собирался применять взрывчатый порошок.

Ранее сообщалось, что в Турции учителя приговорили к 508 годам тюрьмы за домогательства.