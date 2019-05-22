Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную дежурную диспетчерскую службу.

Как выяснилось взрыв произошел в Свердловской области в поселке Малышева. В момент взрыва дети находились рядом и пострадали.

По некоторым данным, взорвался газовый баллон. Воспламенение произошло из-за того, что школьники решили подсветить себе в темном помещении спичками.

«Все дети госпитализированы в больницу... у одного из них сильные ожоги», — добавили в службе.

По имеющимся данным, врачи оценивают состояние здоровья детей как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что под Челябинском погибла спасавшая отца из пожара двухлетняя девочка.