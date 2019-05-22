Германия экстрадировала россиянку из-за мошенничества

Обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку вернули в Россию из Германии по запросу Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, россиянку обвиняют в том, что она украла большую сумму денег мошенническим путем.

По данным следствия, женщина, выдавая себя за потребительский кооператив «Союз финансовых инициатив», собирала деньги у людей взамен обещаю прибыль от переданной ей суммы. Обманным путем она смогла завладеть около 37 млн рублей. После этого женщину объявили в международный розыск.

В Генпрокуратуре рассказали, что россиянку привезли в Москву в сопровождении спецконвоя.

Ранее сообщалось, что Польша выдала России обвиняемого в преступлении 15-летней давности.