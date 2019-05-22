Две редких свинки-пекари родились в зоопарке Праги

Смотрители зоопарка в Праге празднуют рождение двух особей чакских пекари, которые находились под угрозой исчезновения, об этом сообщает Fox News.

Животные стали вымирающим видом из-за браконьерской охоты, климатических изменений, вырубки лесов, а также ввиду инфекционных заболеваний, которые сильно повлияли на животных. Это способствовало тому, что многие европейские зоопарки стали создавать программы по сохранению их редких видов.

Эти особи представляют собой диких свинок, чье существование впервые было описано в 1930 году на основе окаменелостей, которые были найдены в ходе археологических раскопок. Находка была отнесена к времени эпохи Плейстоцена. В начале 1970-х небольшая популяция были найдены отдаленной и изолированной зоне на границе Аргентины, Палестины и Парагвая.

В настоящее время только берлинскому зоопарке удается стабильно поддерживать количество особей, проживающих у них. Также одна особь родилась в зоопарке в Бельгии. Всего по Европе в заповедниках насчитывается около 37 животных вида чакский пекари.