Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

В Москве в лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали два человека: они успели вдохнуть пары вещества. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Уточняется, что эвакуация из-за разлива брома не проводилась. На настоящий момент устранены все последствия выброса паров брома, также для работы нет никаких угроз.

Ранее сообщалось, что в Перми ввели режим ЧС из-за разлива ртути.