Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
В Москве в лаборатории инновационного центра «Сколково» разлилось пять граммов брома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали два человека: они успели вдохнуть пары вещества. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Уточняется, что эвакуация из-за разлива брома не проводилась. На настоящий момент устранены все последствия выброса паров брома, также для работы нет никаких угроз.
Ранее сообщалось, что в Перми ввели режим ЧС из-за разлива ртути.