На главврача больницы, где пенсионерка спускалась ползком, завели дело

Административное дело возбудили в отношении главврача больницы Первоуральска, из-за того, что пожилая женщина ползком спускалась со второго этажа, сообщает РИА «Новости».

В ходе проверки выявлен ряд нарушения, так администрация больницы не назначила ответственного работника за обслуживание подъемника для инвалидов, а указатели направления для маломобильных граждан, не соответствуют требованиям ГОСТ — на входе висел листок с надписью, что «вход для маломобильных граждан с правого торца здания».

Также в настоящее время в больнице имеется обученный персонал, но никто из медицинских сотрудников не допущен к обслуживанию и работе с подъемным устройством в травмпункте, уточняет прокуратура.

Рассмотрение административного дела назначено на 23 мая. Министру здравоохранения области внесено представление.

Пенсионерка из Свердловской области с поврежденной ногой была вынуждена спускаться со второго этажа травмпункта на коленях. По ее словам, никто из медперсонала не посчитал нужным ей помочь. При этом в самом медучреждении утверждают, что для маломобильных граждан у них есть подъемник — воспользоваться им можно после обращения в регистратуру.