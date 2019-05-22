Метро Москвы объяснило отказ выводить людей из застрявших поездов пешком

На сайте Московского метрополитена объяснили, почему людей не выводили из застрявших поездов пешком.

Согласно заявлению, более тысячи пассажиров трех поездов выводили максимально безопасным способом.

«К остановившемуся составу подъезжал другой поезд, который забирал людей и довозил до станции «Хорошевская». Так мы избежали прохода пассажиров по тоннелю», — написали на сайте.

Как отмечается, вести пассажиров по тоннелю было небезопасно. Дело в том, что расстояние до ближайшей станции составляло более километра по путям, которое пройти без специальной подготовки может быть опасно.

Также на сайте уточнили, что в тоннеле была включена вентиляция на полную мощность, чтобы облегчить пребывание пассажиров в поездах. А на станциях их ждали медики, чья помощь не понадобилась.

Ранее были названы две основные версии ЧП в метро Москвы.