Москвичам пообещали грозу с сильнейшими порывами ветра
МЧС предупредило москвичей о грозе, проливном дожде и сильных порывах ветра, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Порывы ветра будут достигать 17 м/с, в связи с чем москвичам традиционно посоветовали не парковать автомобили у деревьев, и не стоять под рекламными щитами.
На город надвигается холодный атмосферный фронт, чем и вызвана непогода.
В целом, синоптики заявили, что малооблачная погода и потепление до +27°C вскоре покинут столицу. Ухудшаться погода начнет в четверг.