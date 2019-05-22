Москвичам пообещали грозу с сильнейшими порывами ветра

МЧС предупредило москвичей о грозе, проливном дожде и сильных порывах ветра, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Порывы ветра будут достигать 17 м/с, в связи с чем москвичам традиционно посоветовали не парковать автомобили у деревьев, и не стоять под рекламными щитами.

На город надвигается холодный атмосферный фронт, чем и вызвана непогода.

В целом, синоптики заявили, что малооблачная погода и потепление до +27°C вскоре покинут столицу. Ухудшаться погода начнет в четверг.