В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле

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В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что в тоннеле застряли три поезда. Об этом сообщается в твиттере Мосметро.

Представители метрополитена уточнили, что в настоящий момент ведется работа по сцепке составов.

«Угрозы безопасности нет. Приносим извинения», — сообщается в твиттере.

Причина остановки поездов не уточняется. Также представители Мосметро не назвали линию, на которой остановились поезда.

Ранее источник «Интерфакса» заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд. По его данным, инцидент произошел в 18.45. Он уточнял, что отсутствует движение между станциями «Парк Победы» и «Хорошевская» по направлению в центр.