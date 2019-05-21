В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что в тоннеле застряли три поезда. Об этом сообщается в твиттере Мосметро.
Представители метрополитена уточнили, что в настоящий момент ведется работа по сцепке составов.
«Угрозы безопасности нет. Приносим извинения», — сообщается в твиттере.
Причина остановки поездов не уточняется. Также представители Мосметро не назвали линию, на которой остановились поезда.
Ранее источник «Интерфакса» заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд. По его данным, инцидент произошел в 18.45. Он уточнял, что отсутствует движение между станциями «Парк Победы» и «Хорошевская» по направлению в центр.