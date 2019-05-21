Экс-чиновника Латвии оштрафовали за газету на русском языке

В Латвии оштрафовали бывшего исполнительного директора Лиепайской думы Эдгара Ратса на €70 за издание газеты на русском языке. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), экс-директор нарушил закон о языке. Кроме того, уточнили в Бюро, Ратс нарушил закон о предотвращении растраты финансовых средств публичного лица.

Уточняется, что нарушение со стороны Ратса произошло еще в 2017 году, в конце марта он оплатил штраф.

Государственным языком страны является латышский, однако для 40% населения русский язык является родным.

Ранее сообщалось, что латышку оскорбила инструкция на русском языке.