Соловьев решил изгнать бесов из противников храма в Екатеринбурге
Телеведущий Владимир Соловьев обозвал противников храма в Екатеринбурге бесами и сообщил, что намерен судиться и «изгонять бесов». Об этом он заявил в эфире утренней авторской передачи на радио «Вести FM».
Отвечая на вопрос слушателя о строительстве храма в Екатеринбурге Соловьев обрушился на него с критикой и назвал «мелким бесом».
Он также заявил о намерении приехать в Екатеринбург, чтобы судиться, гонять чертей и изгонять бесов.
Соловьев рассказал, что на него написано заявление в правоохранительные органы по поводу предыдущего выступления, в котором он также назвал жителей Екатеринбурга бесами.
«С радостью, коль судьба моя — изгонять бесов», — сказал Соловьев.
Ранее РПЦ выступила с заявлением после скандала на стройке храма в Екатеринбурге.