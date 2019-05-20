Пьяные мужчины подрались из-за спасения утки

В Британии двое нетрезвых мужчин подрались из-за спасения утки, сообщает газета Metro.

Уточняется, что Нейл Эдвардс-Сесил отмечал свое 40-летие с другом Ли Годуином. Когда они выпили, они зашли в ресторан быстрого питания, и заметили в помещении утку, которую вывели на улицу.

После этого между ними возник спор на почве обсуждения дальнейшей судьбы утки, перешедший в потасовку.

Очевидцы вызвали полицию, на которую друзья также напали.

Судья приговорил молодых людей к 12 месяцам заключения условно.