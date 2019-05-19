Задержан мужчина в костюме с выдвижными лезвиями

В Париже сотрудники полиции задержали мужчину, в костюме которого из рукавов могли неожиданно вылететь лезвия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Неизвестного поймали перед началом субботней акции «желтых жилетов» возле вокзала Сен-Лазар, уточняет агентство.

Как отмечается, сотрудники полиции задержали мужчину, после его странного поведения. Неизвестный ускорил шаг, когда увидел сотрудников правоохранительных органов, однако его все же догнали.

Полицейские нашли у мужчины в костюме устройство для выпуска лезвий ножей в 30 см.

По имеющимся данным, задержанный оказался фанатом компьютерной игры «Assassin«s Creed».