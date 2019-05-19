Роспотребнадзор отчитался о сотнях тысячах умерших ВИЧ-инфицированных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/862/10867862/RIAN_02982232.HR.ru-pic905-895x505-11903.jpg">

С 1987 года, когда в России был зарегистрирован первый случай заражения ВИЧ, в стране умерли 318 тысяч ВИЧ-инфицированных, передает ТАСС данные Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в 2018 году от различных причин умерли 36868 человек, которым диагностировали ВИЧ-инфекцию. По данным Роспотребнадзора, главной причиной смерти ВИЧ-инфицированных остается туберкулез.

Согласно официальной статистике, в настоящий момент в России проживает более миллиона граждан с ВИЧ, а только в прошлом году на учет попали 87,7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе.