Роспотребнадзор отчитался о сотнях тысячах умерших ВИЧ-инфицированных
С 1987 года, когда в России был зарегистрирован первый случай заражения ВИЧ, в стране умерли 318 тысяч ВИЧ-инфицированных, передает ТАСС данные Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что в 2018 году от различных причин умерли 36868 человек, которым диагностировали ВИЧ-инфекцию. По данным Роспотребнадзора, главной причиной смерти ВИЧ-инфицированных остается туберкулез.
Согласно официальной статистике, в настоящий момент в России проживает более миллиона граждан с ВИЧ, а только в прошлом году на учет попали 87,7 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе.