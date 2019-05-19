Племянница Скрипаля публикует в соцсетях книгу о дяде
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль с 1 июня начнет публиковать в соцсетях главы своей книги о дяде, передает РИА «Новости».
Книга под названием «Разговор с черным котом» была анонсирована осенью прошлого года.
Виктория Скрипаль добавила, что книга не будет издана, так как «с человеком, который вызвался мне помочь в ее написании, мы разошлись во мнениях».
Она пришла к выводу, что честнее будет, если она не будет зарабатывать на книге деньги, а опубликует ее в общем доступе в соцсетях.
Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве.