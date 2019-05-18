«Желтые жилеты» обновили антирекорд по числу участников

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В субботу, 18 мая, в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие 15,5 тысяч человек по всей Франции, это наименьшее число участников за время существования движения, передает ТАСС со ссылкой на французскую полицию.

Отмечается, что на улицы французской столицы вышли 1,6 тысяч человек.

Организаторы акций в свою очередь заявляют о 40,5 тысячах участников. При этом они признали, что количество их сторонников сократилось по сравнению с прошлой неделей почти на 5 тысяч.

18 мая акции протеста «желтых жилетов» во Франции прошли уже в 27-ой раз.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе протесты «желтых жилетов» переросли в столкновения с полицией.