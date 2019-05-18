Порошенко учредил День отца на Украине

Действующий украинский лидер Петр Порошенко учредил новый праздник в стране. Об этом сообщает сайт iz.ru со ссылкой на соответствующий указ.

Уточняется, что Порошенко подписал указ 18 мая.

Как отмечается, теперь День отца на Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня.

Согласно указу, этот день решили ввести в стране для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов, принимающих участие в воспитании детей.

Ранее сообщалось, что Киев намерен учредить день памяти жертв «российско-украинской войны».