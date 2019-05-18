Задержан сожитель матери, бросившей дочь в поликлинике
Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали сожителя женщины, оставившей свою дочь в поликлинике, передает РИА «Новости».
Она добавила, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, направленные на установление полной и объективной картины произошедшего.
Ранее была задержана мать, бросившая в поликлинике дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».
Свой поступок женщина объяснила тем, что дочь мешала ее личной жизни.