Задержан сожитель матери, бросившей дочь в поликлинике

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Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали сожителя женщины, оставившей свою дочь в поликлинике, передает РИА «Новости».

Она добавила, что в настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, направленные на установление полной и объективной картины произошедшего.

Ранее была задержана мать, бросившая в поликлинике дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

Свой поступок женщина объяснила тем, что дочь мешала ее личной жизни.