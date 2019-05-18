Папа Римский сделал заявление

Папа Римский Франциск обратился ко всем имеющим аккаунты в социальных сетях и журналистам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Папа заявил, что людям необходимо быть сдержаннее, смиреннее и быть ответственными.

Также, обращаясь к СМИ, он попросил все издания выполнять свое предназначение и помогать людям, а не дезориентировать и сеять ненависть.

«Я призываю вас действовать согласно истине и справедливости... Смиренный журналист — это свободный журналист», — подчеркнул Франциск.

Ранее Папа Римский потребовал данные о священниках-педофилах.