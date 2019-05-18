Стрельба произошла на вечеринке около университета в США

В США неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке около университетского кампуса в штате Индиана. Об этом сообщает телеканал CBS4 со ссылкой на полицию.

Как отмечается, в ходе стрельбы ранения получили семь человек.

По словам официального представителя полиции Джо Уинкла, на вечеринке произошла стычка, которая затем вылилась в стрельбу.

Он также добавил, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, пострадали несколько студентов университета, которые присутствовали на вечеринке.

На настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в университете в Северной Каролине.