Двухлетняя девочка упала в колодец в Москве

На юго-востоке Москвы прохожие спасли девочку, упавшую в колодец. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, коллектор, в который рухнула девочка, был заполнен водой. Помимо этого, диаметр люка составлял около 50 сантиметров, из-за чего взрослые не могли туда спуститься.

По этой причине было принято решение спустить туда 12-летнего мальчика, гулявшего неподалеку. Девочку удалось спасти, она не получила серьезных травм.

Уточняется, что правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик упал в канализационный люк в Анапе.