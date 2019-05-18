Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/615/11761615/upload-RTS1SWGI-pic905-895x505-10530.jpg">

Родственница пострадавшей от «Новичка» в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление «в ближайшее время». Об этом пишут «Известия».

По словам Виктории, Юлия может выйти на связь и проинформировать о том, что не намерена возвращаться в Россию. Она пояснила, что одна из подруг пытается продать ее квартиру.

«Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться», — сказала Скрипаль.

Она добавила, что общавшиеся с ее родственниками, пострадавшими в Солсбери, заявили, что Юлию и ее отца Сергея Скрипаля перемещают с места на место, чтобы никто не узнал, где они находятся.

Ранее сообщалось, что об инцидентах в Солсбери и Эймсбери снимут сериал.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.