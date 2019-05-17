Завершена расшифровка «черных ящиков» сгоревшего SSJ 100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку «черных ящиков» сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ 100. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно заявлению комитета, на настоящий момент проводится анализ полученной информации.
Также в сообщении уточнили, что комиссия направила последующее донесение об авиационном происшествии Росавиации.
Ранее сообщалось, что от экипажей потребовали противопожарные тренировки после ЧП с SSJ 100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.