Собака откопала заживо погребенного младенца

В Таиланде собака учуяла заживо похороненного младенца и спасла ему жизнь, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина прогуливался со своим псом по фермерскому полю, и в один момент пес Пинг Понг неожиданно начал лаять и копать землю.

Подбежавший мужчина увидел детскую ножку и помог псу выкопать ребенка. Фермер отвез новорожденного в больницу. На данный момент здоровью младенца ничто не угрожает.

Как сообщает издание, матерью мальчика оказалась 15-летняя девушка, которая скрывала беременность из страха перед реакцией родителей. Бабушка с дедушкой заявили, что хотят забрать мальчика и заняться его воспитанием.