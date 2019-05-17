BuzzFeed уличил Тони Роббинса в домогательствах

Издание BuzzFeed опубликовало итоги масштабного расследования скандала с участием бизнес-коуча Тони Роббинса, обвиненного в сексуальных домогательствах.

В открытом доступе оказались аудиозаписи и множество интервью с людьми из его окружения, в частности с его сотрудницами и участницами тренингов.

В частности, две его сотрудницы заявили, что он агрессивно преследовал их с сексуальными намерениями, а после отказа подверг травле. Также две другие женщины заявили, что он требовал, чтобы работа проходила в то время, когда он был обнажен или принимал душ. Одну из девушек, переспавшую с ним, он уволил.

Сам Роббинс все обвинения категорически отрицает.