Британия изменит правила въезда в страну

Глава пограничной службы Великобритании Пол Линкольн заявил, что страна с 20 мая 2019 года отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Об этом сообщает Independent.

По его словам, прибывающим пассажирам приходится заполнять миграционные карты, однако отмена карт позволит сократить очереди в пунктах прибытия.

Он также добавил, что большинство данных, вносимых в такие карты, в скором времени станут доступны для сбора в электронном виде.

Однако, по мнению британских профсоюзов, такая мера может привести к ослаблению пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что Россия и Япония ведут переговоры по смягчению визового режима.