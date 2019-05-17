СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Следственный комитет возбудил дело после того, как в одной из московских клиник нашли брошенную маленькую девочку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.

До этого стало известно, что началась доследственная проверка из-за появившихся сообщений о том, что мать якобы оставила малолетнюю девочку в одной из столичных поликлиник. Врачи сообщили об оставленной девочке в правоохранительные органы.

Как отмечается, после проверки было принято решение возбудить уголовное дело по признакам преступлений «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

Уточняется, что на настоящий момент девочка находится под наблюдением врачей, и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали истязавшую двойняшек няню.