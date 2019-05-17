В Кремле прокомментировали проведение референдума по храму в Екатеринбурге

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал прерогативой местных властей решение о проведении референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма в сквере, передает РИА «Новости».

По его словам, Кремль не принимает решения в таких вопросах.

«Проводить референдум или опрос — это решение все-таки региональных властей, это абсолютная прерогатива региональных властей», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, вмешивался ли президент страны Владимир Путин в сложившуюся ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге или нет.