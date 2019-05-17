Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят с депутатами

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге предварительно обсудят с депутатами в гордуме, сообщает Regnum.

Как заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, по закону о местном самоуправлении форму проводимого опроса обсудят с депутатами, «чтобы выбрать максимально объективную форму».

«Наша цель — сделать не быстро, а правильно», — заявил мэр.

Российский лидер Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.