Названа причина крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, передает CNN.

Упавший истребитель пробил крышу склада, расположенного рядом с военной базой. Генеральный директор компании, которой принадлежит склад, подтвердил, что все сотрудники в безопасности и не пострадали.

Сообщается, что пилот катапультировался и был доставлен в больницу, но у него нет серьезных травм.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16 рухнул на коммерческое здание на территории March Air Reserve Base в южной Калифорнии.