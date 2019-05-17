Готовившего теракт мужчину задержали в Польше

В Польше задержали гражданина страны, который собирался совершить теракт по религиозным мотивам. Об этом сообщает РАР со ссылкой на Агентство внутренней безопасности (ABW).

Как отмечается, сотрудники ABW задержали в Варшаве мужчину, который является членом мусульманской общины и до этого лечился у психиатра. Он якобы заявлял, что хочет совершить преступление в общественном месте.

«Покушение должно было стать местью противникам исламской религии», — добавили в ABW.

В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение. Его задержали. Готовившему теракт грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО.