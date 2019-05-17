Работница месяца похитила в банке 28 млн рублей

Россиянка, работающая в отделении одного из крупных банков во Владивостоке, похитила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Стоит отметить, что женщина работала старшим кассиром и, по решению начальства, являлась лучшим работником месяца.

Однако служба безопасности банка выяснила, что кассир не докладывала купюры в банкоматы, а забирала их себе. Только за один месяц работы, ноябрь 2018 года, она похитила более 28 миллионов рублей.

В настоящее время против женщины уже направлен иск в суд. Пока неизвестно какое наказание может грозить работнице банка.

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