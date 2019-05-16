В аэропорту Дубая разбился самолет

Посетители около самолета Airbus A380 с изображением бывшего президента ОАЭ на авиашоу в Дубае...
Satish Kumar/Reuters

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет Diamond-43 , передает РИА «Новости».

Погибли два человека из четырех находившихся на борту — капитан воздушного судна и его помощник. Самолет выполнял функции воздушного наблюдения.

По сообщению местных властей, вероятной причиной трагедии нмогла стать техническая неполадка.

Из-за аварии некоторые рейсы перенаправили во второй аэропорт Дубая Dubai World Central.

В настоящее время главный аэропорт функционирует в обычном режиме.