Определены самые пьющие нации

Британская исследовательская организация Global Drug Survey подготовила доклад о том, как часто представители разных стран употребляют вредные вещества и жидкости.

Отмечается, что в среднем чаще всего напиваются жители англоговорящих стран – Великобритании (51 раз за год), США (50 раз), Канады (48 раз) и Австралии (47 раз). Это происходит приблизительно раз в неделю. Реже всего алкоголь употребляют жители Чили (16 раз), Колумбии и Германии (по 22 раза).

Согласно данным исследования, чаще всего в том, что напились раскаиваются женщины старше 25 лет.

Ранее сообщалось, что россиян признали уродливой нацией.