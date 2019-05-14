Reuters: за программистом ИГ три года следили

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Инженер-программист из Шри-Ланки, которого власти подозревают в оказании технической и логистической поддержки террористам-смертникам перед взрывами в церквях и отелях во время Пасхи, три года назад попал под наблюдение спецслужб Индии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Тогда его впервые заподозрили в связях с подозреваемыми участниками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

По данным четырех источников в следственных органах Шри-Ланки, арестовали 24-летнего Аадиля Амиза спустя четыре дня после терактов — 25 апреля. Однако о его аресте не сообщалось. Индийские спецслужбы, которые следили за ним с 2016 года, оказывают содействие следствию Шри-Ланки.

Отмечается, что программист был «связующим звеном между двумя группами», которые совершили нападения на церкви и отели, в результате которых погибли более 250 человек и сотни получили ранения. Спецслужбы также знали о его контактах с двумя подозреваемыми через чаты Facebook, WhatsApp и Telegram.

Ранее сообщалось, что после терактов на Шри-Ланке власти заблокировали социальные сети Facebook и WhatsApp.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.